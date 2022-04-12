البرلمان الجزائرى: أوضاع العالم الحالية تفرض تغييرات أمنية واقتصادية

أكد رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) صالح قوجيل أن ما يشهده العالم حاليا ينبئ بحتمية تغييرات عميقة على جميع المستويات، خاصة منها الأمنية والاقتصادية في المنظومة السائدة على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده اليوم الثلاثاء، مع رؤساء المجموعات البرلمانية، والمخصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية.

وأوضح أن استكمال دعائم البناء المؤسساتي للجزائر، وتثبيت معالم اقتصاد وطني قوي قادر على ضمان الأمن الغذائي سيساهم في تعزيز استقلالية القرار السياسي والريادة الدبلوماسية لبلاده في الجوار والإقليم والقارة والعالم.

وأعلن رئيس الغرف الثانية من البرلمان الجزائري أنه تقرر استئناف الجلسات العامة للمجلس، ابتداءً من صباح الإثنين المقبل، بتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها.