الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 11.. مرشد الإرهابية يصف رجال الإعلام بـ«الكلاب»

مٕرشد الجماعة
مٕرشد الجماعة

كشفت الحلقة 11 مسلسل «الاختيار 3»، اليوم، عن حديث دار بين مُرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع ورئيس الحكومة أنذاك هشام قنديل، يستعرض فيه أداء الحكومة ومخططها، وكان بين ما تم استعراضه هو نقل إشادة نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر بوزير الشباب والرياضة حينها أسامة يس، الذي ولى أغلب المناصب القيادية بالوزارة إلى عناصر الجماعة، كما سيطر على مراكز الشباب وأصبحت بيئة مناسبة لاجتذاب الطلاب وضمهم إلى الجماعة.

وهنا وصف المُرشد رجال الإعلام بـ«الكلاب»، قائلًا: «كدة هتخلي كلاب الإعلام يقوموا علينا»،  ليجيبه قنديل: «الإعلام كدة كدة هيتكلموا وهيقولوا أخونة».

ومن جانبه أكد وزير الدفاع حينها، عبدالفتاح السيسي أنه سيتعامل بمنتهى الحسم والقوة، رافضا ترويع الإعلام المصري من قبل الجماعة الإرهابية.

مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

الاختيار جماعة الإخوان م رشد جماعة الإخوان هشام قنديل الاختيار 3 فيديو مسرب خيرت الشاطر

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