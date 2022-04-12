الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلوفاكيا ترسل مقاتلات من طراز «ميج 29» إلى أوكرانيا

رئيسة سلوفاكيا
رئيسة سلوفاكيا

أمرت الرئيسة السلوفاكية سوزانا شابوتوفا بنقل مقاتلات من طراز "ميج 29" إلى أوكرانيا إذا تم توفير بدائل مناسبة للقوات الجوية السلوفاكية.

وأضافت شابوتوفا فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "بداية يجب الوفاء بالشرط الذي كان ساري المفعول أثناء نقل نظام الدفاع الجوي إس-300 إلى أوكرانيا، وهو ضمان أمن مجالنا الجوي، ولا سيما في الاتصال مع الحلفاء"، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وتابعت: "في هذه الحالة، أعتقد أنه من الطبيعي والصحيح النظر في هذا النوع من المساعدة فيما يتعلق بطائرة ميغ 29، إذا أبدى الجانب الأوكراني اهتماما بهذا الأمر".

وفى تصريحات سابقة، أعربت سلوفاكيا عن نيتها بيع وتسليم أوكرانيا أسلحة إضافية، بينها مدافع هاوتزر ذاتية الحركة، وعدد من الطائرات الحربية.

والجمعة الماضي، أعلن رئيس  وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر خلال زيارته كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أن بلاده ستتبرع بنظام الدفاع الجوي الخاص بها إس300- لأوكرانيا.

يشار إلى أن نظام الصواريخ الروسية المضادة للطائرات إس300، الذي تم تطويره إبان الحقبة السوفيتية، يستخدم تقنية توجيه دقيقة لتدمير طائرات العدو أو صواريخه.

تأتي هذه الخطوة مفاجئة نظرًا لإصرار الحكومة السلوفاكية على أن نظام الصواريخ لا غنى عنه للدفاع عن نفسها.

 

الرئيسة السلوفاكية مقاتلات أوكرانيا إس-300 أسلحة

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