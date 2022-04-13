الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عطية» يتفقد مشروع محور بديل خزان أسوان الجديد ويشارك العاملين «إفطار رمضان»

إفطار رمضان في أسوان
إفطار رمضان في أسوان

فى أجواء رمضانية ووسط فرحة العاملين والفنيين والمهندسين بمشروع محور وكوبرى بديل خزان أسوان الجديد على النيل شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تناول وجبة إفطار شهر رمضان المبارك معهم. 

 

واستمع لشرح تفصيلي عن معدلات تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق الذي تصل تكلفته المبدئية إلى 1.7 مليار جنيه من المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة العامة  للمنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى، والمهندس محمد هنداوي رئيس قطاع شركة النيل العامة لإنشاء والطرق، ومهندسي الشركات المنفذه حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 70.6 %، ويصل طول محور كوبري بديل خزان أسوان إلى 5,4 كم، وبعرض 29 متر، ويضم  3 حارات مرورية لكل إتجاه. 

IMG-20220412-WA0071

وأكد محافظ أسوان أن عمال مصر فى كل موقع يجسدوا ملحمة وطنية عظيمة لإنجاز هذه المشروعات الضخمة التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو الذى يتطلب منا جميعاً التلاحم والتكاتف ، وبذل أقصى جهد لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل. 

 

وأشار إلى أن وزارة النقل تقوم بتحقيق طفرة كبيرة فى قطاع الطرق والنقل ومتابعة يومية من الفريق كامل الوزير منها مشروعات غير مسبوقة من أبرزها محاور وكبارى كلابشة ودراو وخزان أسوان البديل والسيل الجديد والمضيق ، بجانب مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأيضاً مشروع إزدواج أسوان / توشكى / أبو سمبل السياحية مما يساهم فى خلق شبكة طرق ومحاور طولية وعرضية لإستيعاب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل ، وأيضاً لخدمة الحركة التجارية بين مصر والدول الإفريقية عبر البوابة الجنوبية. 

IMG-20220412-WA0071

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين المقيمين بمحيط مشروع كوبرى خزان أسوان البديل فقد وافق الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على تخصيص 27 مليون جنيه لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية ومرافق المنشآة السكنية بالخزان شرق والتابعة للوزارة من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، بجانب رصف الطرق الداخلية للمنشآة السكنية ، بالإضافة إلى إنشاء أسوار حول المساكن .

IMG-20220412-WA0075
أسوان شهر رمضان محافظ أسوان وجبة إفطار خزان اسوان طرق ومحاور شهر رمضان المبارك افطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

رابط منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني للمعلمين للصفوف الأولى

«الطب الوقائى» يخطر مطار القاهرة بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟