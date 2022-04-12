أوبك تخفّض توقعاتها بشان الطلب على النفط بسبب حرب أوكرانيا

قلّصت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط، في أحدث تقرير لها عن حالة السوق نُشر، الثلاثاء، وأرجعت ذلك في المقام الأول إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وتتوقّع أوبك الآن، أن يبلغ حجم الطلب اليومي خلال العام الجاري 100.5 مليون برميل بانخفاض مقداره 400 ألف برميل عن توقعاتها السابقة.

وقالت أوبك إن عوامل أخرى وراء الخفض تشمل انتشار متحور أوميكرون لفيروس كورونا في الصين ودول أخرى.

أضافت المنظمة أنه من المقرر أن ينخفض إنتاج النفط الخام في روسيا بنحو 500 ألف برميل في اليوم إلى متوسط يومي يبلغ 11.2 مليون برميل.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على الاستثمارات وصادرات التكنولوجيا إلى روسيا، ردا على غزو الكرملين لأوكرانيا.

وتتعاون دول أوبك، البالغ عددها 13 دولة، على نحو وثيق مع روسيا ،وهى دولة منتجة رئيسية للنفط وليست عضوا في المنظمة، مع الدول الأخرى المصدرة للنفط من خلال التوصل إلى اتفاقيات بشأن كميات الإنتاج.