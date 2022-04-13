رمضان 2022.. دعاء اليوم الثانى عشر من شهر رمضان

انتهت العشر الأيام الأوائل من شهر رمضان المبارك، أي الثلث الأول من الشهر الكريم، ولم يبق سوى عشرين يوما إضافيا، يمكن من خلالها التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والدعاء، والذي من شأنه أن يغير نظام حياتك إلى الطريق الذي تريده، وبالطبع يمكن أن تتقدم إلى الله بكل ما في نفسك من أحلام، ولكن يمكن أيضا أن تختار نصا معينا من الأدعية تدعو به الله، سواء كان الدعاء من كتاب الله تعالى أو بما ورد أن دعا به الخلفاء والصالحين.

وفي السطور التالية نقدم نص الدعاء الذي يمكن أن تدعو به الله في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك لعام 2022:

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022:

عن ابن عَبَّاسٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال:

" اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَ نَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَ أَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".

ثواب الدعاء:

من حرص على الدعاء بهذه الكلمات في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، عام 2022 "بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ".

ويمكن ألا تكتفي بهذا الدعاء فقط فهناك أعداد لا حصر لها من الأدعية التي يمكن أن تتوجه بها إلى الله تعالى، كما أنه يمكن أن لا تتقيد بنص دعاء بعينه، ففي صلاتك توجه إلى الله بكل مافي قلبك من غير خوف أو حرج أو كلمات مرتبة ولكن هذا لا ينفي أن الأدعية والتي وردت في القرآن تحديدا لها فضل كبير ومنها:

قوله تعالى “رب لا تزرني فردا وأنت خير الوارثين”

وقوله تعالى “رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء”

وقوله تعالي ”وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِين". وغيرها من الأدعية التي وردت في كتاب الله تعالي ويمكن الاستعانة بها في الدعاء والتقرب إلى الله.