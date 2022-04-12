لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. 17 معلومة عن الامتحانات التدريبية

يبحث العديد من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عن كافة المعلومات الخاصة بالامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي والتى تنطلق يوم 18 أبريل الجاري، فى هذا السياق تستعرض “الدستور” المعلومات الكاملة عن الامتحانات.

الامتحان اختيارية وليست إجبارية ولكن يفضل الحضور.

الامتحانات جميعها من المدرسة ولا يوجد امتحانات من المنزل.

تشكيل لجان واضعي أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.

تشكيل لجان واضعي الأسئلة للصفين الأول والثاني الثانوي العام في جميع المواد.

اللجان مكونة من أعضاء من المعلمين ذوي الخبرة وموافاة بياناتهم لقسم الإحصاء بالإدارة تمهيدًا لتسجيل بياناتهم على التطبيق الجاري إعداده، ويراعى في المرشحين.

الأعضاء لديهم خبرة في استخدام الحاسب الآلي، تسلموا البريد الإلكتروني الموحد وقاموا بتفعيله لتصل إليهم دعوات التدريب من خلال البريد الإلكتروني الموحد.

ترشيح 3 معلمين من كل مدرسة ثانوي و2 من كل مدرسة خاصة للتدريب على إدارة المنصة خلال الامتحانات لتحقيق أعلى استفادة.

يجب أن تسلموا البريد الإلكتروني وقاموا بتفعيل الحساب الإلكتروني الموحد.

يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.