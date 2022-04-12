الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

محمد الرشيدي: هدفنا الوصول لتعديلات جيدة بقانون الرياضة والقضاء على أية معوقات

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

قال النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة عقدت 13 جلسة استماع خلال الفترة الماضية حول تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المقدمة من الحكومة، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية و وغيرهم من الشخصيات الرياضية وعدد من ممثلي الأندية الرياضية وذلك لسماع مقترحاتهم حول نصوص التعديلات والتوافق حولها.

وأضاف الرشيدي، في بيان له، أن اللجنة عقدت أولى اجتماعات مناقشة مواد التعديلات وستتم المناقشة مادة مادة مع الأخذ بالملاحظات التي عرضت خلال جلسات الاستماع مع ممثلي الأندية والاتحادات واللجان الرياضية، موضحًا أن التعديلات تتضمن 22 مادة، وكذلك إضافة واستحداث تعريفات جديدة تضاف للمادة الأولى من قانون الرياضة، فضلًا عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة، بالإضافة للتعريفات المستحدثة بالمادة الأولى، وأيضًا إلغاء ثلاث مواد، ليصبح إجمالى المواد التي شملها هذا المشروع 39 مادة.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ إلي أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة التعديلات خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف حتى يتم الوصول لأفضل صيغة حول نصوص التعديلات في أسرع وقت وأغلب المقترحات التي عرضت خلال جلسات الاستماع سوف تأخذ في عين الاعتبار، مضيفًا أنه سيتم إعداد تقرير شامل بعد تلك المناقشات بما انتهت إليه اللجنة لعرضه على الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي حوله.

وأكد الرشيدي، أن اللجنة هدفها الوصول إلي تعديلات نهائية جيدة تخدم الرياضة المصرية والقضاء على أية معوقات أو مشاكل ظهرت في القانون الحالي، وأيضا لكي تتناسب مع تطلعات ورؤية الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة، بجانب تنشيط الاستثمار الرياضي وعمل ضوابط جديدة للإعلام الرياضي.

الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية المصرية مجلس الشيوخ الجلسة العامة محمد الرشيدي لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ النائب محمد الرشيدي

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