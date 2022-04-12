الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

دمياط
دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 6 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25587 طنا تشمل: 10500 طن فوسفات و1800 طن بولي ايثلين و9644 طن رمل و2643 طن علف و1000 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 73439 طنا تشمل:  855 طن حديد و885 طن مواسير و7535 طن خردة و32577 طن ابلاكاش و19000 طن قمح و 11276 طن فول و 1311 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1538 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2045 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 52912 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 265864 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4905 شاحنات.

دمياط إقليم محافظة دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أحداث دمياط

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