الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المواد الغذائية» تشيد بمد مهلة استلام تظلمات بطاقات التموين لأصحاب المرتبات المرتفعة

بطاقة التموين
بطاقة التموين

أشاد حازم  المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، بقرار وزير التموين بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالقصر والأجر الشامل حتى يوم 15 أبريل الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين حاملين البطاقات من التقدم بتظلمات وقد بدأت وزارة التموين تطبيق محددات الدعم الخاصة بالمرتب الحكومي المرتفع وامتلاك سيارة حديثة، وذلك في ضوء خطة الوزارة لتنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين طبق محددات الدعم.

وأوضح حازم المنوفى أنه فيما يخص ملاك السيارات من موديل 2015 وأحدث، وظهور رسالة على بون الخبز ضمن تلك الفئة يحق للمواطن التقدم لمكتب التموين في تلك الحالات:

  • في حالة بيع السيارة بعقد مسجل بالشهر العقاري قبل 1-4-2022 ويتم تقديم العقد المسجل لمكتب التموين.
  • في حالة شراء سيارة بالتقسيط بقرض بنكي يتم تقديم خطاب من البنك أو خطاب حفظ الملكية من المرور لمكتب التموين لإثبات ذلك.
  • في حالة استخدام السيارة كمصدر رزق للأسرة تقديم ما يثبت ذلك لمكتب التموين.
  • في حالة شراء السيارة بالتقسيط بضمان المرتب مع تقديم ما يثبت ذلك لمكتب التموين.
  • في حالة أن السيارة موديل قبل 2015 وظهر في بون الخبز رسالة سيارة حديثة تقديم شهادة بيانات من المرور  ثابت بها أن السيارة موديل قبل 2015 وتقدم لمكتب التموين.

وقال المنوفي، إنه يتم من بداية شهر إبريل صرف السلع التموينية لـ21 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن علي مستوى الجمهورية، كما تتواجد جميع السلع في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي، وحتى الآن تم صرف أكثر من 40% من بطاقات التموين وجار صرف باقي الحصة المتواجدة بمخازن شركات الجملة وشركة المصرية حتى نهاية الشهر.

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أنه يتزامن صرف شهر إبريل مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن جميع السلع والتي عددها 27 سلعة متوفرة بجميع منافذ صرف البطاقات التموينية، مشيرًا الي أنه يتم صرف سلع غذائية بمقدار 3 مليارات جنيه في الشهر على البطاقات التموينية.

وزارة التموين شهر رمضان قاعدة البيانات الغرف التجارية بطاقات التموين السلع التموينية

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