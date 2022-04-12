الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق «صان الحجر- رمسيس» بالشرقية

اسعاف
اسعاف

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 8 آخرين اثر حادث تصادم بطريق “صان الحجر- رمسيس” بعد كوبري المواسير بمحافظة الشرقية، دائرة مركز شرطة صان وتم نقل المصابين إلى صان العام والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

كان قد ورد إخطارًا إلى مدير أمن الشرقية، من مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق “صان الحجر- رمسيس ” بعد كوبري المواسير ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل البلاغ بالفحص والتحري تبين وقوع حادث تصادم بعد كوبرى المواسير طريق صان الحجر- رمسيس، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين تم نقل المصابين إلى مستشفى صان العام والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

3 أشخاص 8آخرين حادث تصادم الشرقية

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