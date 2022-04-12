كنيستا المعادي والمهاجرين تتحدان في يومًا روحيًا لـ« فرح وعطاء»

اتحد كنيستين من كنائس الأقباط الكاثوليك هما كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، في تنظيم يوما ذو طابع روحي ترفيهي، لاجتماعي فرح وعطاء.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك جاء تحت رعاية وحضور الأب ماجد مؤنس، راعي كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، و بمشاركة الأب يوحنا عادل، راعي كنيسة المعادي، ومسؤولي وأعضاء الاجتماعيين.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بدأ اليوم بساعة سجود أمام القربان المقدس، وتأمل من الشماس الإكليريكي بطرس دوس، بمشاركة الشماس الإكليريكي مايكل وهيب، بعنوان "من يؤمن بي لا يجوع أبدا".

مادلين فرنسيس المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين قالت إنه تلا ذلك، كلمة من الأب يوحنا عادل حول رحمه الله مع داود، وكيف شبه الرب قلب داود مثل قلبه، كما تضمن اليوم أيضًا وقتًا لممارسة سر الاعتراف والتوبة مع الأب يوحنا عادل، والأب ماجد مؤنس.

واختتم اليوم ببعض الألعاب الترفيهية، وذلك في الفرحة والبهجة والمحبة الأخويّة.

الجدير بالذكر أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى التعارف وتبادل الخبرات بين مختلف الكنائس، كما أقيم هذا اليوم بمقر كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين.

وعلى صعيد مختلف، وفي سبيل تنمية البعد الجماعيّ والأخويّ بين الدارسين، والعاملين بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني، نظم اتحاد الطلبة بالتنسيق مع مجلس إدارة الكلية، بقيادة الأب أندراوس فهمي، مدير الكلية، رحلة ترفيهيّة للدارسين وعائلاتهم، بعنوان "ضحكة في رحلة"، بمزرعة الكرمة بالعبور، وذلك في التاسع من الشهر الجاري.

وتضمن اليوم العديد من الفقرات المتنوعة المختلفة مثل: الصلاة الجماعيّة، والتعارف والمسابقات، بالإضافة إلى الألعاب الفرديّة والجماعيّة، وذلك في جو من البهجة والبساطة والمحبة الأخويّة.