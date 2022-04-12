الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سنودس النيل الإنجيلي يتابع أعمال دورته السنوية حتى الخميس المقبل

اندريه زكي
اندريه زكي

بدأ صباح اليوم الثلاثاء أعمال انعقاد  سنودس النيل الإنجيلى - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية، دورته الــ" 132"، لليوم الثاني علي التوالي  والذي تستمر أعماله حتى بعد غد الخميس الموافق 14 أبريل بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وبدأ اليوم بالصلاة والتسبيح، ثم قام السنودس بكامل انعقاده بإجراء انتخابات المجلس الإنجيلي العام على  ٣ مقاعد منهم مقعدين يشغلهم “علمانيين" عن مجمعي الوسطي والقاهرة ومقعد عن مجمع أسيوط “ قس ”

وجاءت ترشيحات مجمع القاهرة علي الهواء  كالاتي : الدكتورة نادية حليم سليمان ، الشيخ رضا كراس ملك الشهير بالشيخ رضا البطل ، الشيخ اسامة إسحاق زكي ، الشيخة جاكلين نبيه سداروس ، الشيخ ايهاب نجيب اخنوخ ، الشيخ عصام واصف خليل ، إيفا بطرس يوسف .

بينما مجمع الأقاليم الوسطى قام السنودس بترشيح كلا من الشيخ رضا صلاح سعد والشيخ ناصر صادق ابراهيم .

وفي نفس السياق رشح السنودس على مقعد عضو المجلس الإنجيلي العام عن مجمع أسيوط كلا من القس رفيق ثابت ملاك ، القس عادل عبد المسيح ثابت ، القس سمير صدقان سيدرا ، القس أمير نافع شفيق ، القس ريمون رأفت جندي ، القس ايهاب ماهر موسي.

وبعد إجراء الانتخابات تمت الاعادة بين كلا من الدكتورة نادية حليم سليمان ، والشيخ رضا كراس ملك الشهير “ رضا البطل ” عن مجمع القاهرة الإنجيلي

والاعادة ايضا بين كلا من القس رفيق ثابت ملاك ، والقس سمير صدقان وبعد إجراء الانتخابات علي جميع المقاعد ، أعلنت لجنة الفرز بقيادة الشيخ مجدي وديع بفوز كلا من الشيخ رضا كراس ملك عن مجمع القاهرة الإنجيلي بعدد أصوات ٢٠٢ ليصبح عضو المجلس الإنجيلي العام عن مجمع القاهرة لفترة ٨ سنوات من تاريخه ، بينما فاز علي مقعد مجمع الأقاليم الوسطي الشيخ ناصر صادق ابراهيم بعد حصوله على ٢٠٣ صوت ليصبح عضو المجلس الإنجيلي العام عن مجمع الأقاليم الوسطى لفترة ٨ سنوات من تاريخه ، بينما فاز على مقعد عضوية المجلس الإنجيلي العام عن مجمع مشيخة أسيوط القس سمير صدقان سيدار بعد حصوله على ١٧٩ صوت ، لفترة ٨ سنوات من تاريخه.

وترسل النتيجة من السنودس للطائفة الانجيلية لاستكمال باقي الاعتمادات خلال ساعات .

سنودس سنودس الأساقفة سنودس الانجيلي

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