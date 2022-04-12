الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة كفر الشيخ تستعد لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

مجلس العمداء بجامعة
مجلس العمداء بجامعة كفر الشيخ

عقد مجلس العمداء بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح، والدكتور محمد عبدالعال، نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة لعلماء جامعة كفرالشيخ الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، التي أعلن عنها مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 كما وجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، الكليات المختلفة  بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي.

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، بمتابعة تنفيذ زيارات الطلاب الميدانية للمشروعات القومية الكُبرى للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وإثراء الوعي بما يتم إنجازه والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في جميع المجالات، وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به.

وأكد رئيس الجامعة، أنه قد تم الانتهاء من كل الاستعدادات المادية والبشرية بمشروع الاختبارات الإلكترونية المعرفية بالجامعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم والاختبارات في مصر ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية خصوصا خريجي كليات المجموعة الطبية ليواكب خريجي الجامعات العالمية.

كما أكد متابعة تنظيم القوافل الشاملة والطبية المتخصصة انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للجامعة ودورها في خدمة المجتمع المحلي، واستعرض المجلس متابعة موقف كليات الجامعة من التقدم للاعتماد الأكاديمي وتقديم التهنئة لكلية الآداب لحصول برنامج علم النفس على الاعتماد الأكاديمي.

كفر الشيخ عمداء امتحانات كليات جامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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