الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب سقط من سطح عقار بالغربية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة شاب توفى عقب سقوطه من أعلى عقار بمنزله بقرية قرانشو بمركز بسيون، وتسليم الجثة لذويها.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية ، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا يفيد وصول شاب في العقد الثالث من مستشفى بسيون المركزي، جثة هامدة وذلك إثر سقوطه من أعلى سطح منزله، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز شرطة بسيون، وبسؤال شهود العيان أكدوا سقوط المتوفي من أعلى سطح المنزل الطابق الرابع نتيجة اختلال توازنه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

شبهة جنائية دفن الجثة مركز بسيون مشرحة المستشفى

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