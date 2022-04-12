مركز الأزهر العالمى للفتوى: الوضوء عند تلاوة القرآن من الأمور المستحبة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن الوضوء عند تلاوة القرآن من الأمور المستحبة، وتجوز تلاوة غير المتوضئ للقرآن دون مس المصحف، لأن المس يحتاج إلى طهارة وهو قول جمهور الفقهاء، ولا يعد مس أسطح الهواتف الذكية حين قراءة القرآن بواسطتها من مس المصحف.

وأوضح " المركز" أنه يجب على المسلم أن يكون طاهر عند لمس المصحف الشريف، حتى لايكون مخالف للحكم الشرعي في ذلك.

فى السياق ذاته، قال دار الإفتاء المصرية، على لسان الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، لأن مس المس يشترط له الطهارة، لقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة:79)، والآية -وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بـ المطهرين فيها الملائكة- إلا أن تخصيص ذكر وصف «المطهرين» دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة.

وأوضح" شلبي" في إجابته عن سؤال: «ما حكم القراءة من المصحف بدون وضوء؟»، أنه يؤكد ذلك الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مالك في "الموطأ"، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر».

وأضاف "شلبى" إلى أن قراءة القرآن بغير وضوء بدون مس المصحف جائز شرعًا، فيجوز أن تردد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء، وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء، لافتًا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبًا فلا يمس المصحف حتى يطهر.