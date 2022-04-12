الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كورال «روح الشرق» يبدع على خشبة مسرح الهناجر بدار الأوبرا

مسرح الهناجر بدار
مسرح الهناجر بدار الأوبرا

أحيا نجوم كورال منتخب جامعة عين شمس "روح الشرق" بقيادة المايسترو محمود محسن، أولى ليالي برنامج "هل هلالك" والتي ينظم فعاليات نسخته السادسة وزارة الثقافة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، ممثلة في قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

وكانت جامعة عين شمس قد تلقت دعوة كريمة من وزارة الثقافة لإحياء كورال روح الشرق الأمسية الرمضانية المميزة بالتزامن مع الاحتفال بانتصار العاشر من رمضان.

 وخلال الاحتفالية التي شهدها نخبة من الشخصيات العامة والثقافية والفنانين والجمهور العام، قدم كورال روح الشرق مجموعة من الأغاني الوطنية التي لاقت استحسان وتفاعل كبير من الحضور.

وخلال الاحتفالية، أشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالأداء الاحترافي المتميز لفريق كورال روح الشرق و أثنت على دعم وتشجيع إدارة الجامعة برئاسة ورعاية الاستاذ دكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، لمواهب الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

كما أثنى المخرج خالد جلال و الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة على الأداء المبهر لكورال روح الشرق ، وأشار الدكتور هشام عزمي عضو مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة من الخارج إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة القطاع لتوفير كافة سبل الدعم وتذليل أية معوقات أمام الموهوبين من الطلاب.

وأعرب الأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة، عن سعادته بالتطور الكبير في المستوى والأداء الفني لكورال الجامعة مما جعله علامة مميزة ومشرفة في مختلف الفعاليات والمناسبات الوطنية الهامة داخل مصر مثلما نجح في تمثيل مصر والجامعة تمثيلاً مشرفاً خارجها.

وأكد أن جامعة عين شمس كانت وستظل صاحبة تاريخ عريق وحاضر مشرف وهو ما يتأكد على أرض الواقع يوماً بعد يوم.

وأضاف أن جامعة عين شمس حريصة على إحياء ذكرى انتصار العاشر من رمضان والذي يقدم درساً للشباب في الإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب ،لافتاً أن مشاركة شباب الجامعة الموهوبين في الأحداث والفعاليات الوطنية الهامة يعكس ثقة الدولة المصرية في قدرات شبابها ويؤكد أن جامعة عين شمس تسير على النهج الصحيح باعتبارها مصنعاً لتفريغ الطاقات الإيجابية للشباب في شتى المجالات. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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