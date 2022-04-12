الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

سؤال برلماني حول آليات مواجهة تداعيات الرفع الثاني المتوقع من «الفيدرالي الأمريكي» للفائدة

مجدي الوليلي
مجدي الوليلي

توجه مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزير المالية، حول آليات الحكومة لمواجهة تداعيات الرفع الثاني المتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي  الأمريكي للفائدة.

وقال عضو مجلس النواب، في سؤاله اليوم، أنه من المتوقع أن يتجه بنك  الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للمرة الثانية إلى رفع أسعار الفائدة، كما صرح جيروم باول رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأنه المتوقع أن نشهد 6 ارتفاعات أخرى خلال عام 2022، بل وهناك ثلاثة ارتفاعات أخرى مرتقبة خلال العام 2023.

وأوضح "الوليلي"، أن الخطوات التي سيقدم عليها البنك الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى مختلف دول العالم، وستنعكس بالتأكيد على مصر، وهو ما دفع الكثير من الحكومات إلى إعداد خطط ودراسات لتفادي الآثار الجانبية لقرارات الفيدرالي الأمريكي.

وأشار البرلماني، إلى أن التباطؤ الاقتصادي لن يكون العرض الجانبي الوحيد لحمى رفع أسعار الفائدة، لكن ارتفاع عبء المديونية خاصة على الدول النامية سوف يكون ضرره كبيرا، كما سبق أن حذر كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ونوّه إلى أن رفع أسعار الفائدة عالميا خاصة على الدولار الأمريكي سوف يرفع فاتورة خدمة الدين الخارجي ومن المؤكد أن البنك المركزي المصرى سوف يحرك أسعار الفائدة ارتفاعا لاستيعاب التضخم الذي خرج أخيرا عن النطاق المستهدف أو أوشك على الخروج، و أن هذا الرفع في معدلات الفائدة على الجنيه يضغط على تكلفة الدين العام المحلي ويزيد من مخاطر العجز في الموازنات العامة المقبلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن رفع أسعار الفائدة مرة ثانية سيؤدي إلى تقويض النمو الاقتصادي نظرا لتسببه المباشر في رفع تكلفة تمويل الاستثمار، ويجعل القروض والسندات والصكوك، وسائر أدوات الدخل الثابت بديلا أكثر جاذبية للاستثمار المباشر واستثمارات الحافظة فى أسهم الشركات بالبورصة المصرية، وهو ما يتطلب ضرورة الاستعداد مبكرًا لكل السيناريوهات خلال الفترة المقبلة.

مجدي الوليلي مجلس النواب سؤال برلماني رئيس الوزراء الحكومة الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الدولار الامريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«الصحة»: تسجيل أقل معدل وفيات منذ بداية جائحة كورونا.. وانخفاض ملحوظ فى الإصابات

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

أخبار فاتتك| «الطب الشرعي» يكشف حالة أيمن هدهود النفسية وتراجع أسعار النفط في أوروبا

مصرية مميزة.. قرار من وزيرة التجارة بشأن «البيرة والكشك والبسطرمة»

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجوما بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين