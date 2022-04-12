الدولية للطاقة المتجددة: الصين أكبر مساهم آسيوي في التحول للطاقة النظيفة

أظهرت بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن الصين أضافت 121 جيجاوات إلى الطاقة الإنتاجية الجديدة في المنطقة.

وبرزت الصين كأكبر مساهم في الطاقة المتجددة الجديدة في آسيا بعد أن أضافت 121 جيجاوات في عام 2021، حسبما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

وتمتلك آسيا أكبر حصة من السعة الجديدة في عام 2021 بإجمالي 1.46 تيراواط من الطاقة المتجددة في عام 2021 تليها أوروبا وأمريكا الشمالية ، بقدرة 39 جيجاواط و38 جيجاوات على التوالي.

علاوة على ذلك، نمت قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 3.9٪ في إفريقيا، و3.3٪ في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

واستحوذت الطاقة المتجددة على نصيب الأسد من طاقة التوليد الجديدة في عام 2021 بعد أن نما مخزونها بنسبة 9.1٪ إلى 3064 جيجاوات في عام 2021.

واستحوذت الطاقة الكهرومائية على أكبر حصة مع 1،230 جيجاواط؛ لكن إيرينا أشارت في إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2022 إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هيمنتا على قدرة التوليد الجديدة.

وجاءت السعة الشمسية في المقدمة مع زيادة 19٪، تليها طاقة الرياح بزيادة 13٪ في القدرة التوليدية.

يمثل الأداء القوي لشركة الطاقة المتجددة العام الماضي المزيد من الفرص للبلدان لجني الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المتعددة للطاقة المتجددة. ومع ذلك ، على الرغم من الاتجاه العالمي المشجع، فإن التوقعات الجديدة لتحولات الطاقة في العالم تظهر أن انتقال الطاقة بعيد كل البعد عن أن يكون سريعًا أو واسع النطاق بما يكفي لتفادي العواقب الوخيمة لتغير المناخ "، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، فرانشيسكو لا كاميرا.

وتضيف أزمة الطاقة الحالية لدينا أيضًا إلى الدليل على أن العالم لم يعد بإمكانه الاعتماد على الوقود الأحفوري لتلبية الطلب على الطاقة، وتؤدي الأموال الموجهة إلى محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري إلى نتائج غير مجزية، سواء بالنسبة لبقاء الأمة أو على كوكب الأرض، يجب أن تصبح الطاقة المتجددة هي القاعدة في جميع أنحاء العالم. يجب علينا حشد الإرادة السياسية لتسريع مسار 1.5 درجة مئوية.