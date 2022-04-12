الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة مهندسة وسائق بمديرية الرى فى حادث تصادم بالقليوبية

حادث تصادم بالقليوبية
حادث تصادم بالقليوبية

اصطدمت سيارة مجهولة بأخرى تابعة لمديرية رى القليوبية على طريق كفر حمزة تل اليهودية ما أسفر عن إصابة مهندسة وسائق وفرت السيارة المتسببة فى الحادث هاربة وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق .

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول مهندسة وسائق تابعين لمديرية رى القليوبية مصابين بإصابات طفيفة إثر حادث تصادم .

وبسؤالهما أفادا بأنهما أثناء استقلالهما سيارة سوزوكى وعودتهما من تفقد بعض الترع فى قرى شبين على طريق كفر حمزة تل اليهودية اصطدمت بسيارتهما من الخلف سيارة مجهولة وفرت هاربة عقب الحادث ما أدى إلى إصابتهما بكدمات وسحجات وتم نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق .

وتعطلت حركة المرور بالطريق السريع بنها المنصورة أمام مدخل قرية أسنيت بمدينة كفر شكر بسبب تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية يستقلها ثلاثة أشخاص مما أدى إلى إصابتهم وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بإصابة 3 أشخاص نتيجة حادث مروري سيارة نقل بدراجة بخارية أمام قرية أسنيت بطريق بنها المنصورة فى اتجاه مدينة كفر شكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وبالمعاينة تبين انقلاب دراجة بخارية يستقلها ثلاثة أشخاص صدمتهما سيارة نقل طائشة وفرت هاربة وتبين المصابين هم أيمن . ر .ع محام و محمد . ح و على . ك وتم نقلهم بسيارة إلى المستشفى الجامعى ببنها لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

حادث تصادم القليوبية حادث مرورى المستشفى الجامعي إصابة مهندس تصادم سيارة مدير أمن القليوبية

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