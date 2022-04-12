بينها «فوري».. تنفيذ صفقات كبرى بالبورصة على أسهم 4 شركات بـ1.6 مليار جنيه

أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ عددًا من الصفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، على أسهم شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وموبكو وفوري وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وجرى - بحسب بيان للبورصة - تنفيذ صفقة الإسكندرية لتداول الحاويات لعدد 476.7 مليون سهم بقيمة 186.1 مليون دولار.

ولفتت البورصة إلى تنفيذ 4 صفقات كبرى، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، على أسهم 4 شركات بقيمة 1.6 مليار دولار.

وبحسب بيانات البورصة، تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية لعدد 271.6 مليون سهم بقيمة 391.9 مليون دولار، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو لعدد 45.8 مليون سهم بقيمة 266.6 مليون دولار، البنك التجاري الدولي لعدد 340.1 مليون سهم بقيمة 911.5 مليون دولار، وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدد 215.2 مليون سهم بقيمة 68.6 مليون دولار.