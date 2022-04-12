الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإسكان»: طرح 34 محلا تجاريا وصيدليات ووحدات إدارية للبيع بالمدن الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

قال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه جرى طرح 20 محلاً تجارياً و4 صيدليات و10 وحدات إدارية ومهنية ومخبز بمدن (الشيخ زايد – بدر – العاشر من رمضان) للبيع بالمزاد العلني.

 وأوضح أنه جرى إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المطروح بها المحال والصيدليات والوحدات، وذلك في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.
ولفت إلى طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 29م2 : 57م2 ) بالسوق التجارية بمشروع دار مصر بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى ومركز الحي الثاني عشر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022.
وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً و3 صيدليات  بمساحات تتراوح من (15م2 : 37م2 ) بالحي الخامس بمنطقة القرنفل بالأسواق ( 1 – 4 – 5 )، بجانب طرح مخبز بلدي بمساحة 395م2، بمنطقة " إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة " سكن مصر المرحلة الثانية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2022.
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم طرح 10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من ( 32م2 : 141م2 ) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022.
 

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العاشر من رمضان الشيخ زايد جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المدن الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

أخبار فاتتك| «الطب الشرعي» يكشف حالة أيمن هدهود النفسية وتراجع أسعار النفط في أوروبا

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

«نشاط للرياح».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

حبس شخصين سرقا دراجة نارية في السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟