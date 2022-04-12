الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: نتحرى معلومات عن استخدام روسيا أسلحة كيماوية في ماريوبول

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

 قالت هانا ماليار، نائب وزير الدفاع الأوكراني اليوم الثلاثاء، إن بلادها تتحرى عن صحة المعلومات التي تشير إلى أن روسيا ربما تكون قد استخدمت أسلحة كيماوية أثناء محاصرة مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقالت ماليار، في تصريحات تلفزيونية: "هناك نظرية تقول إن هذه قد تكون ذخائر فسفورية.. المعلومات الرسمية ستأتي لاحقا".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر أمس الإثنين من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا.

وسبق وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده أصبحت حاليًا واحدة من أكثر المناطق تلوثًا بالألغام في العالم بسبب روسيا وغزوها العسكري لبلاده.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، خلال خطاب لزيلينسكي ألقاه عبر الفيديو في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي: "يجري العمل الأمني ​​في المناطق الشمالية من بلادنا التي طرد منها الروس، أو بالأدق إزالة الألغام"، مضيفا "تركت القوات الروسية وراءها عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الأشياء الخطرة، قذائف لم تنفجر، ألغام، وأسلاك تعثر، يتم التخلص من عدة آلاف على الأقل من هذه العناصر يوميًا".

وتابع: "تركوا الألغام في كل مكان، في البيوت التي استولوا عليها، في الشوارع، في الحقول، قاموا بتدمير ممتلكات الناس والسيارات والأبواب، لقد فعلوا بوعي كل شيء لجعل العودة إلى هذه المناطق خطيرة قدر الإمكان".

وأضاف زيلينسكي "بسبب تصرفات الجيش الروسي، أصبحت أراضينا حاليًا واحدة من أكثر المناطق تلوثًا بالألغام في العالم"، معربا عن اعتقاده بأن هذا يجب اعتباره أيضًا "جريمة حرب" ترتكبها القوات الروسية.
وقال "لقد فعلوا كل شيء عن عمد لقتل أو تشويه أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا"، مشيرا إلى أنه التقى مع مجموعة من الخبراء تعمل على إنشاء آلية خاصة للتحقيق والمراجعة القضائية لجميع جرائم الحرب التي ارتكبها الروس.

وقال زيلينسكي: "نعمل على طريقة قانونية لتقديم المحتلين للعدالة بأكبر قدر ممكن من الفعالية والسرعة، حتى لا ننتظر عقودًا حتى تكتمل جميع الإجراءات القانونية الدولية، ولكن لتسريع بدء العدالة".
 

 

نائبة وزير الدفاع الأوكراني أسلحة كيماوية سلطات ماريوبول ​أوكرانيا روسيا

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