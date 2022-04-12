الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالتعاون مع «الشباب والرياضة».. نادى قضاة الإسكندرية يختتم الدورة الرمضانية

ختام الدورة الرمضانية
ختام الدورة الرمضانية لنادي قضاة الإسكندرية

اختتم نادي قضاة الإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الدورة الرمضانية لأعضاء الهيئات القضائية 2022، والتي ضمت 16 فرقة بنظام دوري من دور واحد في كرة القدم الخماسية والمقامة بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري فرع الشاطبي، في الفترة من 9 أبريل حتى 11 أبريل الجاري.

جاء ذلك بحضور المستشار سعد السعدنى رئيس نادى قضاة الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومحمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، والمستشار عبد العزيز أبو عيانة الرئيس الفخري لنادي القضاة ورئيس مجلس إدارة نادى الصيد، والمستشار طارق أبوزيد وكيل نادى قضاة مصر ومستشار وزير الشباب والرياضة، المستشار محمد ابو باشا نائب رئيس النيابة الإدارية وعضو اللجنة العليا للانتخابات، والحاج عامر حسين عضو تحاد كرة القدم، والكابتن أحمد الكاس والكابتن فاروق جعفر، و أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، وأعضاء هيئة النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة ونواب مجلسي النواب والشيوخ.

و شاركت طلائع الفن التعبيرى بمراكز شباب سموحة والحرية، بفقرات استعراضية فى حفل ختام الدورة الرمضانية، وتم خلال فعالية الختام، تكريم ابنة المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق، المستشارة مروة هشام بركات.

وأهدى نادي القضاة الدكتورة صفاء الشريف درع تذكاري تقديرا لدورها فى نجاح الدورة، ودرع لنادى الإتحاد و كذا لكل المستشارين، وكذلك أهدت وكيل شباب ورياضة الإسكندرية دروع تذكارية للمستشارين الأجلاء.

وقام بتنظيم مراسم الدورة فريق OVD فريق متطوعين المديرية، ويشرف على تنظيم الدورة الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع اللجنة الرياضية بنادي القضاة، وتعد هذه الدورة الرمضانية هي الأولى من نوعها التي تقام بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وبين نادي قضاة الإسكندرية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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