الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مطالبات بالتحقيق فى شراء «منشطات جنسية» للقوات المسلحة البرازيلية

منشطات جنسية
منشطات جنسية

أكد النائب في البرلمان البرازيلي إلياس فاس، أن القوات المسلحة البرازيلية ستشتري 35 ألف علبة من عقار "السيلدينافيل" المنشط للفاعلية الجنسية.

 

وكتب فاس على "تويتر": "الفياجرا" في الحكومة! أجريت بعض الأبحاث ووجدت أن الجيش وافق على شراء 35 ألف علبة من الفياجرا".

 

وأضاف: "طلبت تفسيرا من وزارة الدفاع بخصوص هذه النفقات"، حيث ظهرت معلومات حول العقار على بوابة خاصة لضمان "شفافية الشراء".

 

واستخدم المنشور اسم الدواء للمادة الفعالة "السيلدينافيل"، وهو عقار غير معروف جيدا، ويحمل اسم العلامة التجارية لـ"الفياجرا" ذاتها، وتنتجه شركة "فايزر".

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