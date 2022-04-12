العائدون الحلقة 10| كيف نجحت المخابرات العامة في ملاحقة قيادات الإرهابية بالخارج؟

العائدون

بمجرد أن أطاح الشعب المصري بحكم جماعة الإخوان من سدة الحكم خلال العام 2013، عقب عمليات شغب وعنف قام وتورط فيها الكثير من أعضاء وقيادات الجماعة، بدأت الدولة المحاسبة معهم، وذلك ما أظهرته الحلقة العاشرة من مسلسل العائدون للنجوم أمير كرارة وأمينة خليل.

وبالفعل بدأت مصر عقب تلك الفترة التنسيق مع الدول الأجنبية في الخارج من أجل تسليم شخصيات متورطة في أعمال عنف وتحريض كان منها المخاطبات الرسمية بين مصر والسودان من أجل تسليم العشرات من عناصر تنظيم الإخوان مطلوبين على ذمة قضايا عنف وإرهاب.

وكانت أبرز الأسماء المطروحة للتسليم من قبل السودان إلى مصر 3 من قيادات أعضاء بمجلس شورى الإخوان وهم ياسر حسانين ومحمد الشريف وحلمي الجزار، والقياديين يوسف حربي وعبدالهادي شلبي.

إلى جانب مطالبات مصر بتسليم أكثر من 70 عنصر من جماعة “حسم” والتي تعد أحد أذرع الجماعة المسلحة وهربوا إلى السودان من بينهم أحمد عبدالمجيد ومصطفى طنطاوي، المتهمان الرئيسيان بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر.

وفي العام الماضي لاحت في الأفق تنسيقات مصرية تركية لتسليم عدد من قيادات الإخوان، يبلغ عددهم 15 قيادي متورطين في قضايا إرهابية، في وقت أعلنت فيه أنقرة أنها تستعد لغلق مقار الجماعة لديها.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

ويعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.