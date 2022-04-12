الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون

العائدون الحلقة 10| كيف نجحت المخابرات العامة في ملاحقة قيادات الإرهابية بالخارج؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بمجرد أن أطاح الشعب المصري بحكم جماعة الإخوان من سدة الحكم خلال العام 2013، عقب عمليات شغب وعنف قام وتورط فيها الكثير من أعضاء وقيادات الجماعة، بدأت الدولة المحاسبة معهم، وذلك ما أظهرته الحلقة العاشرة من مسلسل العائدون للنجوم أمير كرارة وأمينة خليل.

وبالفعل بدأت مصر عقب تلك الفترة التنسيق مع الدول الأجنبية في الخارج من أجل تسليم شخصيات متورطة في أعمال عنف وتحريض كان منها المخاطبات الرسمية بين مصر والسودان من أجل تسليم العشرات من عناصر تنظيم الإخوان مطلوبين على ذمة قضايا عنف وإرهاب.

وكانت أبرز الأسماء المطروحة للتسليم من قبل السودان إلى مصر 3 من قيادات أعضاء بمجلس شورى الإخوان وهم ياسر حسانين ومحمد الشريف وحلمي الجزار، والقياديين يوسف حربي وعبدالهادي شلبي.

إلى جانب مطالبات مصر بتسليم أكثر من 70 عنصر من جماعة “حسم” والتي تعد أحد أذرع الجماعة المسلحة وهربوا إلى السودان من بينهم أحمد عبدالمجيد ومصطفى طنطاوي، المتهمان الرئيسيان بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر.

وفي العام الماضي لاحت في الأفق تنسيقات مصرية تركية لتسليم عدد من قيادات الإخوان، يبلغ عددهم 15 قيادي متورطين في قضايا إرهابية، في وقت أعلنت فيه أنقرة أنها تستعد لغلق مقار الجماعة لديها.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

ويعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

جماعة الإخوان عمليات شغب وعنف قيادات الجماعة مسلسل العائدون أمير كرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

الاختيار 3 الحلقة 10.. أخطر تسريب لخيرت الشاطر عن دخول عناصر من القاعدة إلى مصر (فيديو)

وزير الخارجية يزور واشنطن.. ويلتقى عددًا من المسئولين الأمريكيين

بعد انتهاء «يوتيرن».. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله الفن نهائيا

القومى لحقوق الإنسان يطالب بضرورة شمول تحقيقات النيابة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسرى

الاختيار 3 الحلقة 10.. معلومات عن جماعة «السلفية الجهادية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟