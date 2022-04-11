الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش العراقى يلقى القبض على إرهابيين بينهم داعشى

داعش فى العراق
داعش فى العراق

صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، بأنه تم إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين بينهم قيادي بالغ الخطورة في تنظيم داعش.

وأفاد الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، في بيان له، اليوم، بأن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ واجبا في عدد من المدن العراقية، أسفر عن إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين من عناصر داعش بعد التوصل إليهم وفق معلومات استخبارية دقيقة.

وأوضح اللواء رسول، أن عدد الذين تم القاء القبض عليهم في محافظات أربيل والانبار وكركوك ثمانية إرهابيين، لافتا إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على قيادي خطير ومن المخططين لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأمس الأحد، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال لقاء مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي من النمو مجددا.


وأكد بيان صادر عن مكتب الكاظمي بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء التعاون الأمني والعسكري بين بغداد وواشنطن، والحرب على الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم داعش المندحرة، وآخر عمليات القوات المسلحة العراقية في هذا الشأن.


وتناول اللقاء تعزيز التنسيق الأمني المشترك، ولاسيما بعد أن انتقل دور التحالف الدولي ضد الإرهاب إلى مرحلة المساعدة في بناء القدرات العسكرية العراقية وتقديم المشورة والدعم والتمكين، وفقا للبيان.


ولفت الكاظمي، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا داعش من النمو ثانية، أو تأسيس مواطئ قدم لها، وتهديد أمن العراقيين والمنطقة.


من جهته، أعرب الجنرال مايكل كوريلا عن تقديره للمستوى القتالي للقوات الأمنية العراقية، وارتفاع مؤشرات الأداء وقدرتها على تنفيذ مهامها الميدانية الجديدة، واستثمار القدرات الجوية التي توفرها طائرات القوة الجوية العراقية الحديثة.

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