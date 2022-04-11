الاختيار 3 الحلقة 10.. كيف انتصر السيسي للإعلام المصري ضد إرهاب الإخوان؟

شهدت الحلقة 10من مسلسل الاختيار 3 حشد الجماعة السلفية والتابعين لحازم صلاح أبو إسماعيل حركة حازمون لمحاصرة مدينة الانتاج الإعلامي، والتي كان يشاهدها الفريق عبدالفتاح السيسي، كما كانت رتبته في هذه الفترة والقائم بدوره الفنان ياسر جلال، من خلال شاشة التليفزيون ثم أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس المعزول محمد مرسي.

وجاء في نص المكالمة من طرف الرئيس السيسي قائلا: “ياسيادة الرئيس اللي بيحصل دا مينفعش، الحصار دا لازم يتفض والناس لازم تمشي، وإلا هتعامل معاهم بمنتهى الحسم والقوة، أ نا هادي بس دول الإعلاميين بتوع بلدنا مينفعش يتحاصروا ويروعوا ويتعاملوا بالشكل دا”.

واختتم حديثه: “من فضل حضرتك الحصار دا لازم يتفض متشكر يافندم”.



مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، فيديو مسرب يجمع الرئيس محمد مرسي آنذاك ونائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، وهما يتحدثان عن رغبة محمد البرادعي الشديدة في الحصول على منصب رئاسة الوزراء في عهد الإخوان.

كما تضمنت حوارا كاشفا بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك و«آية» ابنته حول التدين المزيف للإخوان.

كما تناولت الحلقة اجتماعا حاول فيه مرسي «أخونة السيسي» بدعوته للانضمام للجماعة الإرهابية، إلا أنه قوبل برد صادم من وزير الدفاع حينها، إذ قال السيسي: «شكراً سيادة الرئيس، أنا مش إخوان ومش هكون إخوان ولا سلفى، أنا مسلم بس، ويا فندم صدقني لو رئيس جمهورية أو وزير دفاع مينفعش نكون غير وطني».

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.