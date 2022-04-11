الاختيار 3 الحلقة 10| الأقباط يعلنون رفضهم للإخوان بمقاطعة الاستفتاء على الدستور

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

ووثّقت الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار 3"، حالة الاستقطاب والتناحر التي تسبب فيها دستور الإخوان، الأمر الذي دفع الأقباط إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور.

وخلال الحلقة، دار حوار بين أحد المستشارين المتقاعدين مع طبيب صيدلي وزوجته (أقباط)، الذي أعلن عن نيته السفر إلى الخارج خوفًا من توحش الإخوان وسيطرتهم على الحكم بعد نجاحهم في تمرير دستورهم.

ورد المستشار قائلًا: "يعني انتوا لما تسافروا مش هتبقوا مصريين؟.. هتفضلوا مصريين مهما حدث.. اقفوا مع البلد وشاركوا في الاستفتاءات علشان مصر تقوم من تاني".

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.