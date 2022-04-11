الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 10.. من هو عبدالمجيد الشاذلي؟

عبدالمجيد الشاذلي
عبدالمجيد الشاذلي

كشف مسلسل «الاختيار 3» الحلقة 10، عن العديد من الأحداث المثيرة، ولعل أبرزها تسريب لخيرت الشاطر يتحدث فيه عن الجماعات الإسلامية، ذاكرا اسم عبد المجيد الشاذلي من جماعة التوقف والتبين.

وقال الشاطر: «عبدالمجيد وجه نداء الشهر اللي فات للقاعدة والعنف اللي برة إنهم ينزلوا مصر ونزل شوية مش كتير 30 أو 40 شخصا في ظل الهيصة في البلد والأمور مش محكومة على مستوى أمن الدولة والأجهزة المختلفة، يمكن يبقى في تفكير في تفجيرات محدودة».

وبالبحث عن اسمه تبين أنه يدعى عبد المجيد يوسف عبد المجيد الشاذلي، ولد في بلدة "بسيون" في محافظة الغربية عام 1938م، تخرج في كلية العلوم قسم الكيمياء في جامعة الإسكندرية، وعمل بشركة الحرير في كفر الدوار، حتى تاريخ إحالته للمعاش.

أفرج عنه عام 1975م هو وعدد من الإخوان وكان من آخر فوج أفرج عنه ممن اعتقلوا عام 1965م.

أسس في نفس العام  جماعة «دعوة أهل السنة والجماعة»، وكانت امتدادًا لمدرسة سيد قطب، وقد عرفت "بالقطبيين".

مسلسل «الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

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رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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