عقيلة صالح يلتقي وزير الدفاع بحكومة باشاغا لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، بمكتبه في مدينة القبة أحميد حومة وزير الدفاع بالحكومة المكلفة من قبل البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في أنحاء البلاد على كافة الأصعدة، وذلك وفق بيان للمجلس.

يأتي اللقاء عقب طلب اللجنة العسكرية بالجيش الليبي بضرورة صرف مستحقات أفراد الجيش والتي أوقفتها حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

والتقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، في وقت سابق لبحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العقوري على أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات وأن ذلك من ضمن أولويات عمل لجنة الخارجية، مجدداً التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق على مستوى مجلس النواب والمفوضية الأوروبية.

وأوضح رئيس لجنة الخارجية أن مجلس النواب اختار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وفقا لقواعد الديمقراطية وكان المجلس حريصا على أن تمثل الحكومة الجديدة جميع الليبيين، إلا ان الدبيبة رفض تسليم السلطة رغم ان حكومته فشلت في تحقيق أبرز مهامها وهي تنظيم الانتخابات، مضيفاً بأنه يأمل أن يكون للاتحاد الأوروبي دور إيجابي في حث الدبيبة على احترام قواعد الديمقراطية وقرار مجلس النواب، مبدياً ملاحظاته حول عمل بعثة الأمم المتحدة وضرورة أن تعمل بالتنسيق مع لجنة خارطة الطريق التي اختارها مجلس النواب.

كما أكد يوسف العقوري على أهمية مشاريع التعاون المشتركة وخاصة تعزيز الحكم المحلي وفي قطاع التدريب وإعطاء اهتمام أكبر لدعم التعليم والبيئة ومحاربة الفقر، داعياً لانطلاق برامج بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود للاستفادة من الخبرات الأوروبية، مشددا على أهمية أن تشمل برامج الاتحاد الأوروبي جميع مناطق ليبيا، وأن يتم إعطاء اهتمام خاص بالجنوب الليبي.

بدوره أكد خوسيه التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع مجلس النواب ودعم استقرار ليبيا من خلال العمل مع بعثة الأمم المتحدة، ورفض جميع الحلول التي تدعو للعنف، والالتزام بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة.