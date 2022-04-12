يُعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب من الله وكسب الثواب، ففي هذا الشهر تزداد الطاعات والسعي لكسب الأجر والحسنات.

ويبحث المسلمون عن دعاء 11 رمضان 2022، ليتقرب العبد إلى ربه بخير الأعمال، وعلى رأسها الدعاء، ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء.

لذا نقدم يوميًا على موقع «الدستور» في سطور كل يوم دعاء ومنهم دعاء 11 رمضان 2022 .. أفضل أدعية لإبعاد شر الناس والحسد

أفضل أدعية إبعاد شر الناس والحسد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سور البقرة فيها آية سيدة أي القرآن لا تقرأ في بيت وفية شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي”.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذى تحت العرش، فتعلموهما وعلموهن نساءكم وأولادكم فإنهما صلاة وقراءة ودعاء".

أبرز الأدعية:

اللهم اطفِ نار من شب لي ناره، واكفني هم من أدخل علي همه، وأدخلني في درعك الحصين، واسترني بسترك الواقي. اللهم لا طاقة لي بالجهد، ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق، ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسى، ومن شر كل سلطان شديد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد. ومن شر قضاء السوء، ومن كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على شيء حفيظ إن وليي الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله، لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

بسم الله خير الأسماء باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض و لا في السماء باسم الله افتتحت و بالله ختمت و به آمنت باسم الله أصبحت وعلى الله توكلت هو الله ربي لا أشرك به أحداً -الله أكبر الله أكبر الله أكبر- بسم الله على نفسي وديني ، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي ،

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي.