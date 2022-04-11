مجهولون يعتدون على شابين بالأسلحة عقب خروجهما من مسجد بالقليوبية

شهدت منطقة الفلل دائرة قسم ثان بنها بمديرية أمن القليوبية تعدي مجموعة من البلطجية على شابين عقب خروجهما من أحد المساجد بعد صلاة التراويح، حيث قام المتهمون بضربهم بالسنج والأسلحة البيضاء وتصويرهم فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ببنها وتمكن المارة في الشارع من تخليص الشابين من أيدي المتهمين ونقلهم لمستشفى الجامعة وفرا المتهمين هاربين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إشارة من المستشفى بوصول شابين هما "آدم وليد" الصف الثالث الإعدادي و"عبد الرحمن إبراهيم" الصف الثاني الثانوي الأول مصاب بجرحين طعنين بالجانب الأيسر والرقبة والثاني مصابًا بسحجات بالذراع الأيسر وخدوش.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤالهما أفادا بقيام 10 أشخاص بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء في منطقة الفلل ببنها عقب خروجهما من صلاة التراويح وقاموا بتصويرهما أثناء التعدى عليهما ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في القليوبية مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الشباب في مدينة بنها بمحافظة القليوبية بالتعدي على إثنين آخرين خلال مغادرتهما لأحد المساجد بعد أدائهما صلاة التراويح مما أثار حالة كبيرة من الغضب والسخط بين مستخدمي مواقع التواصل.