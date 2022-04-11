الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى يؤكد حرصه على إنهاء الفترة الاستثنائية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي وهم Michael Gahler وAndrea Cozzolino وJakop Dalunde وJavier Nart.

واستعرض رئيس الجمهورية التونسيبة، بحسب بيان الرئاسة التونسية عبر “فيس بوك” الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات منذ يوم 25 يوليو2021، مشدّدا، في السياق، على حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها.

وأشار رئيس الدولة التونسية إلى أن الحوار الوطني قد انطلق فعلا وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الالكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وذكّر رئيس الجمهورية بتمسّكه بالحفاظ على وحدة الدولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، والتصدي لكل محاولات ضربها من الداخل أو الالتفاف على إرادة الشعب التونسي. وشدّد، كذلك، على حرصه الراسخ على تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون الحريات، فضلا عن بناء دولة ديمقراطية عادلة وقوية توفّر كل الضمانات للشعب التونسي حتى يُعبّر عن آرائه وتطلعاته بكلّ حرية.

وتمّ التطرّق، خلال هذا اللقاء، إلى جملة من المواضيع المتصّلة أساسا بالحوار الوطني والمشاركة فيه والاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا، فضلا عن التأكيد على العزم المشترك على تعزيز الروابط القوية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي على أساس القيم والمصالح المشتركة.

رئيس الجمهورية التونسية قيس سعي د أعضاء البرلمان الأوروبي البرلمان الاوروبى الرئاسة التونسية

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