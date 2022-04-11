حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار بالوادي الجديد

دشّنت مديرية التموين وحماية المستهلك الاثنين، حملات رقابية على الأسواق بالوادي الجديد لضبط الأسعار بالمحال التجارية والأسواق والتّصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار.

أكد صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، تحرير أكثر من 30 مخالفة ومحضر تمويني بالمحال التجارية والأسواق بمركز الداخلة، في إطار ضبط الأسواق ومطاردة محتكري السلع الغذائية وحجبها عن المواطنين.

وتمكنت مديرية التموين بمركز الداخلة تحت قيادة المهندس إسماعيل عبد الفتاح مدير عام إدارة التموين، ومحمد سلام، ومجدي محمد، ومصطفى عبد الخالق، إسلام حلمي جبالي مفتشي مكتب تموين الداخلة، بالتعاون مع الرائد أحمد فاضل والنقيب محمد إسلام من مركز شرطة الداخلة، من ضبط أكثر من 30 مخالفة بالمحال التجارية والأسواق أبرزها عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وسلع منتهية الصلاحية وبيع زيادة عن السعر الرسمي وغش تجاري ونقص وزن واستخدام اسطوانات البوتوجاز في غير المخصص من أجله.

وقال وكيل تموين الوادي الجديد إن جميع المخالفات تم تحرير محاضر بها وإحالتها لجهات التحقيق، وفى الغالب مخالفات للبيع بأزيد من السعر وسلع مجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية.

فيما قام مكتب حماية المستهلك بالوادي الجديد، بالتنسيق والاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء وإدارة تموين الفرافرة، بتنظيم حملة مكبرة للمرور على بعض المحال التجارية الموجودة بنطاق مدينة الفرافرة، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأسواق وجودة عمليات التداول والتخزين والعرض ومدى توافر السلع في الأسواق وذلك للاستعداد لقدوم شهر رمضان، وملاحقة المحتكرين والمُخالفين واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضبط الأسواق وتحقيق الوفرة والجودة في السلع والخدمات، وذلك فى إطار ضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع والتلاعب بقوت الشعب في ظل الظروف الراهنة.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 250 مخالفة مختلفة ما بين عدم حمل شهادة صحية وعدم إعلان عن الأسعار وسلع منتهية الصلاحية وبيع زيادة عن السعر الرسمي وغش تجاري ونقص وزن واستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير المخصص من أجله.