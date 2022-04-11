«في رمضان».. القصة الكاملة لصفحة النجمة العالمية إميليا كلارك وعمرو مصطفى

أثارت صفحة تحمل اسم النجمة العالمية إميليا كلارك، التي اشتهرت بمسلسل game of thrones الجدل على مدار الأيام الماضية بسبب وضع صورة المغني المصري الشاب عمرو مصطفى كصورة شخصية لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

القصة الكاملة لصفحة إميليا كلارك وعمرو مصطفى

وبدأت القصة بنشر صورة لها بجانب اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، ما جعل التعليقات تنهار عليها بتريند "في رمضان في رمضان"، وما أثار الجدل أكثر مطالبتها من المتابعين بالتوقف عن إرسال كوميك عمرو مصطفى، ولذلك تصدر الأمر البحث وحققت الصورة شهرة كبيرة عبر “فيس بوك”.

تريند "في رمضان في رمضان" للفنان عمرو مصطفى جاء مجتزأ من لقاء قديم له مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءً" عبر قناة "دريم".

واستغل المصريون التريند في تعليقاتهم على صورة الفنانة العالمية إميليا على صفحة فانز "فيرفايد" كأشهر صفحة معجبين خاصة بها، وجاء تعليق عمرو مصطفى حول مشهد إغراء قامت بتقديمه الفنانة غادة عبدالرازق خلال أحد أعمالها التليفزيونية بشهر رمضان.

وبعد استمرار التعليقات بصورة عمرو مصطفى الشهيرة وإرسال الفيديو للصفحة بشكل كبير، قرر مدير الصفحة وضع صورة عمرو مصطفى كصورة شخصية للصفحة الموثقة.

وتتمثل صفحة إميليا في أنها The biggest fan page for Emilia Clarke أي أكبر صفحة للمعجبين بالممثلة إميليا كلارك، وليست صفحتها الرسمية، وهي موثقة من فيسبوك وحصلت على العلامة الزرقاء كصفحة جماهيرية.

من هي إميليا كلارك

ولدت إميليا كلارك عام 1986 في لندن، إنجلترا، وبدأت العمل في مجال التمثيل في عمر صغير، فبعد تخرجها من المدرسة الثانوية، انضمت إلى مركز الدراما الشهير في لندن Drama Centre London.

واستطاعت أن تقدم عدة أدوار صغيرة مختلفة على شاشة التلفزيون، كانت خطوة كلارك الكبيرة والمفاجئة في عام 2011عندما أدت دور دانيريس تارغريان Daenerys Targaryen في السلسلة الناجحة جدًا والضخمة التي تنتجها قناة HBO صراع العروش Game of Thrones.