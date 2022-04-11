الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

موعد نهاية معارض كلنا واحد وأماكن الفروع (فيديو)

كلنا واحد
كلنا واحد

أبرز فيديو صادر عن وزارة الداخلية عن استكمال فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) التي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك.

تواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) التي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان في عدد من فروع السلاسل بإجمالى 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

تحت رعاية رئيس الجمهورية الشوارع الرئيسية أنحاء الجمهورية الموقع الرسمى لوزارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان كبرى السلاسل التجارية

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