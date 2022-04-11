«مكتوب عليا» في المركز الثالث ضمن المسلسلات الأكثر مشاهدة على watch it.. وفيدرا ضيفة شرف الحلقة العاشرة

حصد مسلسل «مكتوب عليا» الذي يخوض السباق الرمضاني، نسب مشاهدة عالية إذ يقدم العمل ضمن قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it.

وجاء ترتيب "مكتوب عليا" الثالث وسط قائمة المسلسلات المعروضة على المنصة الشهيرة.

ضيوف الشرف في مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا ظهر به حتى الآن عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنان صلاح عبدالله، ومحمد ممدوح تايسون، إضافة إلى حميد الشاعري وأمير طعيمة وتوما.

ويظهر خلال الحلقات القادمة عدد آخر من ضيوف الشرف، وخلال الحلقة العاشرة التي تعرض اليوم سيكون ظهور خاص للفنانة فيدرا، كضيفة شرف على الأحداث في شخصية شقيقة بدوي عمرو عبدالجليل.

وتقول فيدرا عن مشاركتها في مسلسل مكتوب عليا: “تجمعني علاقة صداقة قوية مع صناع العمل بداية من المنتج كريم أبو ذكري، وفور طرح الفكرة وافقت على الفور لثقتي في المحتوى الذي تقدمه شركة k media في كافة أعمالها، كما أن العمل حقق نجاح كبير حتى الآن وأتابع بنفسي ردود الأفعال، وظهوري ضيفة شرف في مسلسل ناجح وقوي وله جمهور كبير من كافة الأعمار يضيف لي الكثير”.

أبطال وصناع مسلسل مكتوب عليا

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين.

أحداث وقصة مسلسل مكتوب عليا

تدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.