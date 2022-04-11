النيابة تتحرى عن تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربى

طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربى، فى العياط، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على السيارات وعرضها على مهندس فني لفحصها.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربي في العياط، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين، وذكروا أن عجلة القيادة اختلت فى يد أحد السائقين، مما أسفر عن اصطدامه بسيارة أخرى، واصطدام السيارة الثالثة بهما.

وحدد رجال المباحث هوية المتوفى، وتم استدعاء أفراد أسرته، كما تم التحفظ على سائقي السيارات، ومن المقرر إجراء تحليل مخدرات لهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي في العياط، فانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام 3 سيارات، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين من مستقلي السيارات الثلاث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.