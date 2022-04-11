إصابة 20 في حادث تصادم بالشيخ زايد

أُصيب 20 شخصًا في حادث تصادم سيارة لوري بسيارة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة الطريق البطيء بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة الطريق البطيء بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبيّن اصطدام سيارة لوري بسيارة أخرى ونتج عن الحادث إصابة 20 شخصًا جرى نقل 13 إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي فيما تم علاج 7 أشخاص بمكان الحادث.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال سائق السيارة اللوري المتسبب في الحادث، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.