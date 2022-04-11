الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قبل انطلاقه بساعات.. فعاليات ثقافية وفكرية فى معرض فيصل للكتاب

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

يوم واحد وتنطلق فعاليات معرض فيصل الرمضاني للكتاب، في دورته الجديدة، بمشاركة عدد من دور النشر المصرية، التي تقدم إصدارات بأسعار مخفضة للجمهور، لتشجيعهم على القراءة واقتناء الكتب.

ويشهد معرض فيصل للكتاب، المقرر افتتاحه مساء الغد، عشرات الفعاليات الثقافية والفكرية التي تُقدِّمها جهات ثقافية عدة خلال الشهر الكريم، على رأسها التي تقدِّمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، ويتضمن معرض فيصل الرمضاني للكتاب برنامجًا ثقافيًّا وفنيًّا بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة، ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة، والمركز القومي لثقافة الطفل والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشهد المعرض تقديم تخفيضات كبرى للجمهور، لتكون الكتب بأسعار رمزية لا تتخطى الـ20 جنيهًا، والجانب الخاص بسور الأزبكية سيكون مميزًا هذا العام على نحو كبير، ويوجد به مؤلفات متنوعة بأسعار تبدأ من جنيه واحد وإلى 20 جنيهًا، كما يضم فكرة «كتاب ستوك» التي تطبق للمرة الثانية.

وسيكون للطفل مكانة خاصة داخل فعاليات المعرض؛ حيث يهتم المعرض بالنشاط الخاص للطفل والذي يتضمن أنشطة متنوعة، ومنها ورش الرسم والتلوين والحكي، وعروض الساحر والأراجوز، ومسرح العرائس، وجميعها يقام فى الهواء الطلق على طريقة البرجولة.

ويضم معرض فيصل للكتاب مبادرة "ثقافتك كتابك"، والتي تحتوي على الكتب المركونة في الوزارة والمؤسسات الحكومية والناشر في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن تشارك الهيئة في المعرض بعدد من الإصدارات الحديثة، من بينها كتاب بعنوان "رواد علم المصريات ولصوص الآثار المصرية" تأليف دكتور محمد أبوالفتوح غنيم، كتاب بعنوان "تاريخ القرآن والمصاحف الشريفة" للدكتور حمدي سلطان العدوي. وتقديم دكتور عبدالكريم إبراهيم صالح، وفضيلة الشيخ عبدالحكيم عبداللطيف عبدالله، وضمن سلسلة إفريقيات كتاب بعنوان "التجربة الفيدرالية في الحبشة" للدكتور محمد سليمان فايد، وفي سلسلة الثقافة الشعبية كتاب بعنوان "مدخل لدراسة العادات الشعبية.. أسس نظرية ودراسات ميدانية"، للراحل الدكتور سميح شعلان.

فعاليات معرض فيصل الرمضاني للكتاب دور النشر المصرية القراءة وإقتناء الكتب الفعاليات الثقافية والفكرية لهيئة المصرية العامة للكتاب معرض فيصل الرمضاني للكتاب

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