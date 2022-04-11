نشرة أخبار العرب.. اجتماع الحكومة اللبنانية في «علم الغيب» والأردن يحذر من زيادة الأسعار

شهدت الساعات الماضية، أحداثًا عديدة في الدول العربية.

وترصد «الدستور»، في «نشرة أخبار العرب»، اليوم الإثنين، أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية.

العراق

أعلنت موقع "العراق اليوم"، أن وزارة النفط العراقية نفت توقيع عقد لتنفيذ خط الأنبوب العراقي الأردني.

ضبطت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، قاربي تهريب في موقعين منفصلين قبالة شواطئ محافظة ظفار.

وصرحت شرطة سلطنة عمان عبر "تويتر": "تمكنت زوارق خفر السواحل، بقيادة شرطة محافظة ظفار، من ضبط قاربين في موقعين منفصلين، قبالة شواطئ المحافظة وعلى متنها 6 مهربين، وبحوزتهم كميات كبير من مخدر القات والتبغ، والجراءات القانونية تستكمل بحقهم".

الأردن

حذر الأردن، اليوم الإثنين، من المغالاة في رفع الأسعار، مؤكدا أن هناك مخالفات تحررها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بحق المخالفين.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس النواب، وفق لوكالة "عمون" الإخبارية، "العيون الحمراء وبسلطة القانون، ستكون إزاء كل من يغالي في الأسعار، وهناك مخالفات تحررها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بحق المخالفين، وإحالات إلى القضاء في الحالات التي تقتضي ذلك".

ونوه بأن "الحكومة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف على المواطنين من أي تداعيات اقتصادية تؤثر على معيشتهم في كل أرجاء الوطن، خصوصا الفقراء وذوي الدخل المحدود".

وأضاف أن "الحكومة لم تقم ببيع أي معلم سياحي أو غيره، لا في قلعة الكرك، ولا في أي مكان آخر، ولن تحدث أي بيوعات، بل ستقدم الحكومة فرصا استثمارية في إطار القانون".

السعودية

شاركت أكثر من 100 متطوعة بجمعية مُعين التطوعية لخدمة المجتمع في جازان السعودية في توزيع أكثر من 100 سلة غذائية بالشراكة مع لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بجازان "تراحم" في مختلف محافظات المنطقة، والتعريف بعمل اللجنة في مستشفيات المنطقة ، إلى جانب مشاركتهن في إعداد وتوزيع 450 وجبة إفطار صائم يوميًا منذ بداية شهر رمضان المبارك .

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تضم جمعية مُعين 21 فريقًا تطوعيًا نسائيًا، تشارك من خلالها 1500 متطوعة في تعزيز دور الجمعية في خدمة الفرد والمجتمع وتحقيق المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة التطوع وفقًا لرؤية المملكة 2030 .

وأثرت متطوعات جمعية مُعين ساحة العمل التطوعي في جازان بنحو 45 مبادرة تطوعية خلال العام الماضي 2021م ، مستثمرات 13,500 ساعة تطوعية شملت تقديم الأجهزة الطبية للمرضى المستحقين ، ودعم المرضى نفسيًا ومعنويًا، ودعم وتشجيع المواهب، ونشر ثقافة المحافظة على البيئة ، ومبادرات طبية ، وتوفير المستلزمات للأسر المحتاجة، وحملات التبرع بالدم، والمشاركة في الأيام العالمية لذوي الإعاقة والتطوع وكبار السن والتوحد ، وغيرها من المبادرات الاجتماعية .

وساهمت مبادرات المتطوعات في نمو أعداد الفرق التطوعية النسائية بجازان، وتطوير تخصصاتها، وبالتالي تنمية الوعي بأهمية المشاركة النسائية عبر برامج ومبادرات تطوعية؛ لنشر ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم الخير والدفاع عن مقدرات الوطن بجميع الوسائل الممكنة، فضلًا عن صنع الفرص التطوعية وتمكين المتطوعات من ممارسة العمل التطوعي وفقًا لاحتياج التنمية في المنطقة .



فجع الموت الوسط الرياضي التونسي عقب وفاة البطلة العربية آية قزقز بطلة رياضة الاشرعة والتي لقيت حتفها غرقا أثناء التدريبات، الأمر الذي أحدث حالة من الصدمة خاصة وأن آية قزقز كانت تتمتع بسمعة طيبة في الوسط الرياضي رغم صغر سنها الذي لم يتجاوز الـ 16 عاما.

ووفق ما تناقلته عدد من التقارير الإعلامية التونسية، اليوم الاثنين، فإن آية قزقز ماتت أثناء التدريبات وكان برفقتها شقيقتها التوأم سارة قزقز والتي نجت من الموت بأعجوبة حيث انقلب بهما الشراع بسبب شدة الرياح ولم تتمكن فرق الإنقاذ من إنقاذ أية بينما تمكنوا من إنقاذ شقيقتها سارة .

ومن جانبه نعى الاتحاد التونسي لرياضة الأشرعة منذ قليل وفاة اللاعبة آية قزقز مشيرا إلى أنها شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو.

تونس

أعلنت صحيفة "الساعة 24" الليبية، عن تمكن عناصر الأمن التونسي بمطار قرطاج الدولي، من ضبط مسافر ليبي بحوزته أربعة سبائك من الذهب تزن 15 كيلو جرامًا، كانت مخفية بين ملابسه، أثناء استعداده لمغادرة البلاد.

وأكدت الصحيفة ، أنه بعد التحقيق مع المقبوض عليه، تبين أنه عرض على عناصر الأمن التونسي رشوة بمبلغ مالي قدره 30 ألف دولار.

وأضافت الصحيفة “عنصر الأمن أوهم المعني بقبول العملية، مما أدى إلى الإيقاع بشريكه بالمطار وبحوزته المبلغ المالي”.

لبنان

قال وزير البيئة ناصر ياسين في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، إن "الوزراء لم يبلغوا بعد بموعد جلسة الحكومة".

وأضاف"وزارة الداخلية تعمل بشكل منظم لاجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، وان الاجراءات الاخيرة تشهد على جدية العمل"، لافتا الى ان "الحكومة ملتزمة اجراءها كما ورد في بيانها الوزاري".

وأوضح ان "الموازنة ستقر وان النقاش حولها مستمر في لجنة المال النيابية".

وعن أزمة الطحين وتوفير الاعتمادات عبر عقد الاستقراض، قال: "ان الموضوع أخذ نقاشا بارزا في جلسات الحكومة، ومن المفترض ان يقر في مجلس النواب في الجلسة العامة".

وبالنسبة الى خلاف السياسيين على التشكيلات الديبلوماسية، قال: "ان الملف لم يطرح كاملا على مجلس الوزراء".

تسلمت وزارة الصحة اليوم 4 أجهزة تنفس اصطناعي مقدمة من البابا فرنسيس “بابا الفاتيكان” سلمها السفير البابوي في دمشق، حسبما افادت وكالة الانباء السورية سانا.

وفي تصريح صحفي عقب استلام الأجهزة بين وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أنه سيتم تخصيص جهازين لصالح الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وجهازين لمركز الباسل لأمراض وجراحة القلب في حلب.

وأشار الوزير الغباش إلى أن هذه الأجهزة تدعم جهود الوزارة في التصدي لوباء كورونا وحاجة غرف العناية المشددة بالمشافي معرباً عن شكره لبابا الفاتيكان لما تحمله هذه الهدية القيمة من معاني محبة وسلام.

من جانبه أوضح السفير البابوي بدمشق الكاردينال ماريو زيناري أن بابا الفاتيكان قدم إضافة إلى الأجهزة الأربعة جهاز تنفس اصطناعي للمشفى الفرنسي الخاص بدمشق وجهازاً مماثلاً للمشفى الفرنسي الخاص بحلب وأضاف: ننقل لكم أمنيات قداسة البابا بالخير والسلام والصحة للشعب السوري.

فلسطين



قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن شابًا أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط أطلقه جنود الاحتلال المتواجدين بمحاذاة جدار الفصل العنصري، المقام فوق أراضي بلدة برطعة جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن شابا يبلغ من العمر (38 عاما)، أصيب بعيار معدني بمحاذاة جدار الفصل، وجرى نقله الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.