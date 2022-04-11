الأمن يضبط عصابة سرقت مصوغات ذهبية وأموال من شقة بالتجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عصابة لسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب فى منطقة التجمع الأول.

وكان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص وشقيقته، مقيمان بدائرة القسم، يفيدان فيه باكتشافهما سرقة (مصوغات ذهبية- مبلغ مالى – متعلقات شخصية) من داخل الشقة سكنهما.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، سيدة "لها معلومات جنائية"، ومقيمة بشقة مستأجرة بذات العقار محل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب".

كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب بالاشتراك مع شخصين، لهما معلومات جنائية.

وتم بإرشادهم ضبط المذكورين وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين، وبتفتيش مسكن المتهمين عُثر على (المتعلقات الشخصية المستولى عليهم -مبلغ مالى - جهاز لابتوب "من متحصلات بيع المشغولات الذهبية"- 2 نظارة معظمة - مجموعة من الإكسسوارات - كاميرا فوتوغرافية - مفتاح سيارة - حقيبة بها كمية من المفاتيح المصطنعة –الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة).

- اعترافات المتهمين

واعترفت المتهمة بقيامها بالإشتراك مع أحد المتهمين المضبوطين في سرقة (طبنجة) والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية"، مقيم بالمنوفية.

كما أقر المتهمين بتصرفهم فى المشغولات الذهبية المستولى عليها من بعض الوقائع بالبيع لدى عميلهم "حسن النية"، مقيم بالمنوفية وإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العميلان وتم ضبطهما وبحوزة العميل حسن النية المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما أقر العميل سئ النية بالتصرف فى الطبنجة بالبيع لأحد الأشخاص، كما أقر بتصرفه بالبيع فى طبنجة أخرى لأحد الأشخاص مقيم بالمنوفية وتم ضبط المذكور وبحوزته (الطبنجة - 10 طلقات من ذات العيار)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.