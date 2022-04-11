إشارة تردد قناة on أون عبر Nile Sat| مواعيد عرض الاختيار 3

تردد قناة on من الكلمات الأكثر بحثا عبر كافة المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عقب نجاح الحلقات الأولي من مسلسل الاختيار 3 لرغبة المواطنين في متابعة الأحداث.

يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير مواعيد عرض الجزء الثالث من مسلسل الاختيار والخريطة الكاملة للمسلسلات عبر شاشة أون.

تردد قناة on النايل سات

يعد مسلسل الاختيار 3 من المسلسلات التي تؤرخ لفترة حرجة في عمر الوطن وهي فترة حكم الإخوان حيث يعرض المسلسل العديد من التسريبات لأعضاء الجماعة المحظورة لتخطيط لأعمال العنف لذلك يرغب عدد كبير من المواطنين في ضبط إشارة بث قناة أون والتي تعرض المسلسل بشكل حصري عبر الإحداثيات التالية:-

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 10853.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: hd.

يذكر أن مسلسل الاختيار بأجزاءه الثلاثة لقى ردود أفعال هائلة بين المصريين وجماهير الوطن العربي حيث يعرض من خلال أحداثه تضحيات رجال الجيش والشرطة من أجل الوطن.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

يمكن للمشاهدين متابعة أحداث مسلسل الاختيار عبر شاشة مجموعة قنوات أون حيث يعرض في تمام الساعة 9:30 مساءا ويعاد الساعة 4:20 صباحا والساعة 3:25 مساءا ويعرض عبر شاشة قناة on دراما الساعة 11:20 مساءا ويعاد الساعة 6 صباح اليوم التالي والساعة 10:30 صباحا والساعة 4:40 دقيقة مساءا.

يشارك في الجزء الثالث مجموعة مميزة من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز والفنان خالد الصاوي والفنان صبري فواز والفنان جمال سليمان والفنان أحمد بدير المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

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يعرض عبر تردد قناة on خمس أعمال فنية تحصد يوميا نسب مشاهدة عالية منذ بداية الموسم الرمضان على رأسهم مسلسل الاختيار 3 ومسلسل نيوتيرن ومسلسل أحلام سعيد ومسلسل دايما عامر ومسلسل الكبير أوى 6 وجميعهم يتمتعون بردود أفعال كبيرة بين الجماهير حتى الآن.