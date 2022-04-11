الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إشارة تردد قناة on أون عبر Nile Sat| مواعيد عرض الاختيار 3

تردد
تردد

تردد قناة on من الكلمات الأكثر بحثا عبر كافة المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عقب نجاح الحلقات الأولي من مسلسل الاختيار 3 لرغبة المواطنين في متابعة الأحداث.

يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير مواعيد عرض الجزء الثالث من مسلسل الاختيار والخريطة الكاملة للمسلسلات عبر شاشة أون.

تردد قناة on النايل سات

يعد مسلسل الاختيار 3 من المسلسلات التي تؤرخ لفترة حرجة في عمر الوطن وهي فترة حكم الإخوان حيث يعرض المسلسل العديد من التسريبات لأعضاء الجماعة المحظورة لتخطيط لأعمال العنف لذلك يرغب عدد كبير من المواطنين في ضبط إشارة بث قناة أون والتي تعرض المسلسل بشكل حصري عبر الإحداثيات التالية:-

  • القمر الصناعي: Nile Sat.
  • التردد: 10853.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الجودة: hd.

يذكر أن مسلسل الاختيار بأجزاءه الثلاثة لقى ردود أفعال هائلة بين المصريين وجماهير الوطن العربي حيث يعرض من خلال أحداثه تضحيات رجال الجيش والشرطة من أجل الوطن.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 

يمكن للمشاهدين متابعة أحداث مسلسل الاختيار عبر شاشة مجموعة قنوات أون حيث يعرض في تمام الساعة 9:30 مساءا ويعاد الساعة 4:20 صباحا والساعة 3:25 مساءا ويعرض عبر شاشة قناة on  دراما الساعة 11:20 مساءا ويعاد الساعة 6 صباح اليوم التالي والساعة 10:30 صباحا والساعة 4:40 دقيقة مساءا.

«كوميديا راقية».. نقاد وفنانون يشيدون بمسلسل «مكتوب عليّا» لأكرم حسني

استطلاع رأي: ماكرون سيفوز في إعادة انتخابات الرئاسة على لوبان بهامش ضئيل

يشارك في الجزء الثالث مجموعة مميزة من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز والفنان خالد الصاوي والفنان صبري فواز والفنان جمال سليمان والفنان أحمد بدير المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

اقرأ أيضا 

الزراعة تطرح خضروات بأسعار مخفضة

 

الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان على on

يعرض عبر تردد قناة on خمس أعمال فنية تحصد يوميا نسب مشاهدة عالية منذ بداية الموسم الرمضان على رأسهم مسلسل الاختيار 3 ومسلسل نيوتيرن ومسلسل أحلام سعيد ومسلسل دايما عامر ومسلسل الكبير أوى 6 وجميعهم يتمتعون بردود أفعال كبيرة بين الجماهير حتى الآن.

تردد قناة ON قناة on مسلسل الاختيار نايل سات Nile Sat تردد قناة on النايل سات

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

بعد 8 سنوات.. أرض سيناء تتحرر من «التكفيريين» بعدما ارتوت بدماء الشهداء

وفاة شاب أثناء مشاركته بدورة رمضانية في شبرا باص بالمنوفية

وزير التعليم العالى يبحث تعزيز التعاون مع المدير العام لمُنظمة «الإيسيسكو»

استطلاع رأي: ماكرون سيفوز في إعادة انتخابات الرئاسة على لوبان بهامش ضئيل

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية ومعرض «محكى رمضان زمان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب