استطلاع رأي: ماكرون سيفوز في إعادة انتخابات الرئاسة على لوبان بهامش ضئيل

بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية بتأهل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان لجولة الإعادة يوم 24 أبريل، أظهرت أحدث استطلاعات للرأي تكرار ماكرون لفوزه على لوبان.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «Ifop إيفوب» حول نوايا التصويت لمحطة التلفزيون الفرنسية TF1/LCI أن ماكرون سيفوز في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٪ من الأصوات.

وحصل ماكرون على 66.1٪ من الأصوات عندما واجه زعيمة اليمين المتطرف لوبان في الجولة الثانية عام 2017.

ووفقا لشبكة «تي اف وان» الفرنسية، فان نتائج الجولة الثانية ستكون متقاربة للغاية، فكافة استطلاعات الرأي رجحت فوز ماكرون بهامش لا يتجاوز 54%، بينما تحصل مارين لوبان على اصوات لا تتجاوز 49% على أقصى تقدير.