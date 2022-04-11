«كوميديا راقية».. نقاد وفنانون يشيدون بمسلسل «مكتوب عليّا» لأكرم حسني

واصل مسلسل مكتوب عليّا للنجم أكرم حسني إحداث ضجة مع كل حلقة جديدة، لتدفع الجمهور والنقاد إلى الإشادة بالعمل وبالكوميديا المختلفة والقريبة من البيت المصري.

ومن بين الفنانين الذين أشادوا بالعمل، النجم خالد سليم الذي كتب على حسابه في "تويتر"، "مالوش حل، ورقية بتموتني وأكرم عبقري بصراحة ألف مبروك يا تونة.. وبجد عاملين حالة جميلة السنة دي".

وسابقًا علّق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، بالقول " مدرسة الكوميديا الراقية التي أسسها في مصر العظيم نجيب الريحاني التي تلتزم الأداء الطبيعي اعتمادًا على تفجر الكوميديا من خلال الموقف الدرامي.. والتي من خريجيها في هذا الجيل على سبيل المثال أحمد حلمي و تقدم لنا هذا العام عن جدارة واستحقاق أكرم حسني".

وعلّق الإعلامي إبراهيم فايق " أكرم بيشيل مسلسل لأول مرة لوحده، الفكرة عبقرية وهو أداؤه عالي، ومغير جلده ومعتمد على مواقف وحواليه شخصيات دمهم سكر ومديهم مساحات يضحكوا"، كما كتب الكاتب محمد طه عن أكرم حسني "أبهرتني السنة دي كالعادة يا صديقى.. إيه الروعة دي".

- صياغة كوميديا تعتمد على الموقف

فيما كتبت الناقدة وكاتبة السيناريو علا الشافعي "مكتوب عليّا.. جهد واضح"، وقالت "من الأعمال الكوميدية التي يبدو أن صناعها عملوا كثيراً على النص، واعتمدوا على صياغة كوميديا تعتمد على الموقف من خلال صياغة نص درامي له ملامح وشخصيات مرسومة بشكل جيد إلى حد كبير"، وعلّقت على أداء أكرم حسني "بطل للعمل أكرم حسنى يعرف جيداً أنه يلعب دوراً مكتوباً يضيف إليه لمساته وإيفيهاته دون استسهال، يدرك تماماً أنه أمام تحدٍّ في أن يقدم عملاً كوميدياً مصنوعاً بشكل جيد وتم بذل جهد فيه".

من جهتها، كتبت إيمان محمد "مسلسل مكتوب عليّا على رأس المسلسلات التي استحوذت على إعجاب فئة كبيرة من الجمهور".

وكتب الناقد أمجد جمال على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" حول موهبة أكرم في تأليف الأغاني وتلحينها "أكرم حسني عنده موهبة جميلة في صناعة الأغاني بيأكد عليها كل مرة كشاعر وملحن بيعرف يعمل أغاني بتعلق في الودن بسهولة.. سواء جزء من الدراما أو أغاني منفردة.. وبيلعب في منطقة الموسيقى الكوميدية اللي محدش بينافسه فيها".

وتابع أمجد جمال "الجميل كنت مرة بسمع له انترفيو وقال إنه جاب مدرس من كلية تربية موسيقية عشان يعلمه أساسيات الموسيقى الشرقي ويشرح له المقامات.. ودي خطوة فيه ملحنين بروفيشنال في السوق مش بيعملوها".