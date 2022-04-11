الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب أوكرانى سابق يصف حادث بوتشا بأنه «مسرحية بالجثث»

حادث بوتشا
حادث بوتشا

وصف النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية، بأنه "مشهد من مسرحية بالجثث".

 

وكتب تعليقه على "تيليجرام"، مرفقا إياه بـ"مقطع فيديو يقوم فيه الجيش الأوكراني بسحب جثة المتوفى على حبل على طول الطريق".

 

وأضاف: "تأكيد آخر على تحضير وإقامة (مسرحية بالجثث) في بوتشا من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية، قبل وصول الممثل زيلينسكي مع صحفيين أجانب".

 

وتابع: "المشاهد التي ظهرت عن طريق الخطأ على القناة التلفزيونية الرئاسية، ثم تم حذف كل شيء بالطبع، توضح كل الأسرار، وبما أن هؤلاء قد أزالوا المقاطع، فكما يقول المثل: لا تحرسوا، لا تغشوا!".

 

وقال: "أولا حرس الحدود، ثم النساء العاملات في المدونات، ثم الجثث التي تلوح بأيديها، ثم صواريخ تحمل أرقام تسلسلية تثبت أنها أوكرانية".

 

 وعلى صعيد آخر، فتحت أوكرانيا 5,600 تحقيق في جرائم حرب مزعومة على أراضيها منذ بداية الغزو الروسي لها في 24 فبراير، حسبما أعلنت  المدعية العامة الأوكرانية ايرينا فينيديكتوفا عبر القناة البريطانية سكاي نيوز.

 

ووصفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم الحرب الأبرز في القرن الحادي والعشرين"، مؤكّدة أنها حددت 5,600 جريمة حرب مزعومة، إضافة إلى 500 مجرم حرب روسي.

 

ولفتت أيضًا، إلى الهجوم الذي استهدف محطة كراماتورسك في شرق أوكرانيا، حيث قُتل 52 مدنيًا بينهم خمسة أطفال في ضربة نُسبت إلى صاروخ روسي.

 

وقالت فينيديكتوفا: "بالتأكيد، إنها جريمة حرب"، مؤكّدة أن لديها "دلائل" على أن روسيا تقف خلف الهجوم.

 

وأضافت: "هؤلاء الأشخاص كانوا يريدون فقط إنقاذ حياتهم، كانوا يريدون أن يتمّ إجلاؤهم".

 

وشكرت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي توجه السبت إلى كييف في زيارة غير متوقعة التقى خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووعد بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة.

حادث مسرحية مسرحي اوكراني الجثث نائب بوتشا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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