مصطفى شعبان لـ «وزير التعليم»: «رسالة الفن هي تسليط الضوء على الواقع المصري»

أعرب الفنان مصطفى شعبان، عن سعادته بإشادة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بمسلسل “دايما عامر”، بعد ساعات قليلة من نشر "الدستور" تقريرًا بعنوان "بعد 8 حلقات.. دايما عامر على قائمة التريند في 5 دول عربية (تحليل بيانات)".

وقال الفنان مصطفى شعبان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أتقدم بالشكر أنا وأسرة العمل للدكتور طارق شوقي على إعجابه بمسلسل دايما عامر.. رسالة الفن الأولى والأخيرة هي لمس الواقع المصري وتسليط الضوء عليه، وده اللي حاولنا نوصله في دايما عامر”.



مسلسل «دايمًا عامر»

«دايمًا عامر» يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

ويتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.