استمرار ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في الفلبين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 277 حالة إصابة و39 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و681 ألفا و374 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و769 وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 525 حالة إصابة وحالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 970 ألفا و141 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و874 وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 1626 حالة إصابة و 23 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و936 ألفا و 789 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و 908 وفاة.

وفي كرواتيا،سجلت السلطات الصحية 515 حالة إصابة و 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليون و 109 ألاف و66 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و 685 وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 28 ألفا و307 حالات إصابة و19 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 10 ملايين و 198 الفا و 236 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 42 ألفا و813 وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 785 إصابة و4 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 987 ألفا و527 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6535 وفاة.

وفي الصين، سجلت وزارة الصحة 1351 إصابة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 164 ألفا و393 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 4638 وفاة.

أما في هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 1921 إصابة جديدة و65 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الإقليم ذاتي الحكم إلى مليون و190 ألفا و183 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8770 وفاة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و635 حالة إصابة و51 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و173 ألفا و630 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و130 وفاة.

فيما أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 1174 حالة وفاة، و425 ألفا و303 إصابات بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي، ما يرفع عدد الوفيات خلال 28 يوما إلى 166 ألفا و148 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 21 مليونا و 410 آلاف و305 إصابات.

أما قبرص، فأعلنت تسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 446 ألفا و999 حالة، كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 977 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.

وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية تسجيل 90 حالة وفاة، و53 ألفا و253 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 160 ألفا و748 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 15 مليونا و292 ألفا و48 إصابة.