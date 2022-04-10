الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو بالشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

النائب هشام سويلم
النائب هشام سويلم

هنأ النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن ، الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات وضباط وجنود القوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال سويلم، في بيان له اليوم الأحد، إن الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان العظيم هو ذكرى خالدة في وجدان المصريين، يوم انتصار القوات المسلحة المصرية على الصهاينة واقتحام خط بارليف واستعادة أرض سيناء الطاهرة، واستعادة العزة والكرامة والشموخ لمصر والأمة العربية جميعا، موضحا أن هذا اليوم سيظل يوما عظيما في وجدان الشعب المصري لأنه يوم العزة والكرامة والتضحية والفداء.

وأوضح، أن القوات المسلحة المصرية ستظل هي الدرع والسيف الحامي لتراب هذا الوطن دائما، وهي الحصن المنيع الذي يحمي الوطن، ويحفظ أمنه وسلامته، في الحرب والسلم، وفي الضيق قبل الرخاء، فهي يد تحمي وتحرس ويد تعمر وتبنى.

وتابع، أن العاشر من رمضان يوم عظيم جسدت فيه القوات المسلحة بطولات وتضحيات استردت فيها أرض سيناء المقدسة، وروت دماء الشهداء الزكية أرضها الطاهرة، بعد أن أعادوا لمصر عزتها وكرامتها وشموخها وكبريائها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن القوات المسلحة سطرت أروع الأمثلة في الفداء والتضحية لاستعادة الكرامة وتحرير الأرض في العاشر من رمضان عام 1393 هجريا، الموافق 6 أكتوبر 1973 ميلاديا، موضحًا أن هذا اليوم العظيم أصبح لنا جميعا مصدر إلهام نستلهم منه العزيمة والإصرار للحفاظ على استقرار الوطن ووحدته وأمنه، وبث روح الوطنية والفداء والتضحية في شباب مصر، داعيا الله أن يحفظ مصر وقواتها المسلحة ويوفق قائدها لتحقيق كل سبل الرخاء والتنمية والازدهار والتقدم.

الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة العاشر من رمضان حماة الوطن الأمة العربية استقرار الوطن

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